Genkenaar vermoord aangetroffen in vakantiewoning in Ardennen

In een vakantiehuisje het Naamse dorpje Forzée in de Ardennen is gisterochtend het lichaam van een 33-jarige huurder ontdekt. De Genkse man was vastgebonden, geslagen en op meerdere plaatsen verbrand. Drie twintigers uit Genk zijn aangehouden.

Volgens de krant ‘La Dernière Heure’ kwam het gezelschap dinsdagnamiddag aan. De eigenaar wou hen die dag nog taart brengen, maar trof de huurders niet aan in het huisje. Gisterochtend keerde hij terug, en ontdekte hij het lichaam van Hilal M (33).

Het parket van Namen kwalificeert de feiten voorlopig als doodslag. Tientallen speurders waren nog tot ’s avonds bezig met sporenonderzoek en ook de drie medehuurders - ook Genkenaren - werden gisteravond nog gezocht.

Volgens de zus van het slachtoffer zat haar broer zaterdag nog gewoon thuis met een vriend. Tot er plots 3 of 4 gemaskerde mannen opdaagden, hem met een hamer op het hoofd sloegen en vastbonden. De vriend die er bij zat, werd aangemaand te zwijgen. “Of hem zou hetzelfde gebeuren”.

Het parket Limburg, dat samen met de gerechtelijke politie van Dinant de feiten onderzoekt, pakte inmiddels drie verdachte twintigers uit Limburg op. Ze verschenen voor de onderzoeksrechter in Tongeren, die besloot hen aan te houden. Morgen verschijnen ze voor de Raadkamer.

Het verhaal doet denken aan de campingmoord in Middelkerke, eind 2017, waar een caravanbewoner gefolterd werd tot de dood.