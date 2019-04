Genieten! Vanaf vandaag meer dan 20 graden

Het wordt een stralend paasweekend. De zon breekt vanaf vandaag, Witte Donderdag, helemaal door en duwt de maxima voorbij de grens van 20 graden. Daar blijven ze naar verwachting tot zeker midden volgende week, zo meldt het KMI.

Donderdag wordt het zonnig met soms velden van hoge bewolking, die waarschijnlijk wat talrijker zullen zijn in de buurt van de Franse grens. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 of lokaal 21 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het oosten.

Donderdagnacht blijft het helder of lichtbewolkt met wat hoge wolken. De minima liggen tussen 6 en 10 graden.

Het weerbeeld verandert de komende dagen nauwelijks. Ook vrijdag wordt het zonnig met maxima tot 21 of 22 graden. Zaterdag kan het kwik stijgen tot zowat 23 graden, en ook paaszondag wordt een mooie, zonnige dag, met temperaturen in de buurt van 22 graden.

Maandag zou er vanuit Frankrijk vrij veel hoge bewolking over het land kunnen drijven, en dinsdagnamiddag kunnen er eerst stapelwolken verschijnen, gevolgd door mogelijk enkele buien of onweders. Maar de maxima blijven ook dan rond 22 à 23 graden liggen.