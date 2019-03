Geniet maar (even) van de lente: tot 18 graden vandaag

De lente is nu echt in het land. Vandaag stijgt het kwik op sommige plaatsen tot 18 graden en de zon schijnt volop. Alleen is dat prachtig weer maar van korte duur, want de rest van het weekend steken de wolken terug de kop op.

Het is vandaag zonnig en zacht. In de kuststreek verwacht het KMI meer lage wolkenvelden met zelfs nog kans op nevel en mist. De maxima liggen tussen 13 à 14 graden aan zee en op de Ardense hoogten en lokaal 19 graden in het centrum en de Kempen. De zuidenwind ruimt naar zuidwest en aan zee tot west en waait zwak en in de Ardennen en aan zee soms matig.

Vanavond blijft het in het binnenland eerst helder of lichtbewolkt. Aan zee wordt het al zwaarbewolkt met nevel en mist. Geleidelijk drijven de lage wolken, nevel en mist verder landinwaarts. Over het uiterste zuidoosten van het land blijft het wellicht helder tot morgenochtend. De minima schommelen tussen 0 graden in Hoge Venen en 8 graden aan de kust.

Grijs weekend

Morgen start grijs met nevel en mist. In de loop van de dag verbetert de zichtbaarheid maar het blijft zwaarbewolkt met vooral ten noorden van Samber en Maas kans op wat lichte neerslag.

Op het einde van de dag kunnen zich opklaringen ontwikkelen in het noorden van het land. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoge Venen en 12 à 13 graden in het centrum. 's Nachts krijgen we nog veel bewolking met kans op wat gedruppel. In het noorden wordt het overwegend droog met eventueel enkele opklaringen. De minima schommelen tussen 4 en 7 graden. Zondag is het eerst grijs met kans op wat lokaal gedruppel. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 13 graden in de Kempen.

Maandag krijgen we, na de aanvankelijke opklaringen, meer en meer wolkenvelden.Overdag vallen er enkele plaatselijke buien, vooral over het noordoosten van het land. Op de Ardense hoogten kunnen de buien eventueel wat winters worden. De maxima liggen tussen 4 en 10 graden. De wind neemt toe tot matig en aan de kust tot vrij krachtig uit noord tot noordwest. Dinsdagochtend zijn er soms opklaringen, maar vooral in de loop van de dag wordt het eerder bewolkt. De maxima liggen tussen 4 en 11 graden. Woensdag is het droog en wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden vooral in de namiddag, bij maxima van 6 tot 12 graden. Woensdag is het droog en wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden vooral in de namiddag. Maxima van 6 tot 12 graden.