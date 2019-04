Geneviève Lhermitte onder strikte voorwaarden vrijgelaten

Geneviève Lhermitte wordt onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank beslist. Ze mag de gevangenis pas verlaten als er een plaats vrij komt in een psychiatrische instelling. De vrouw werd in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op haar vijf kinderen.

Op 28 februari 2007 doodde Lhermitte haar vijf kinderen in de gezinswoning in Nijvel. Haar toenmalige partner, Bouchaïb Moqadem, was op dat moment op reis in het buitenland. Eerst verdoofde ze de kinderen, daarna sneed ze hun keel door. De jongste, Mehdi, was drie. De oudste, Yasmine, veertien. In 2008 werd ze daarvoor tot levenslang veroordeeld.

Bouchaïb Moqadem, zegt aan Le Soir dat hij de beslissing betreurt omdat hij Geneviève Lhermitte "altijd gevaarlijk" zal vinden. Afgelopen zomer kreeg Lhermitte al twee keer penitentiair verlof. Ze mocht haar cel in de gevangenis van Berkendael twee ochtenden, in juni en augustus, verlaten om psychologische hulp te krijgen buiten de gevangenis.

In 2017 had ze al een eerste keer een verzoek tot invrijheidsstelling ingediend, maar dat werd toen geweigerd. Lhermitte kan nu vrijkomen zodra er een plaats vrijkomt in de psychiatrische instelling waar ze heen wil. Begin dit jaar raakte al bekend dat de vrouw een nieuw verzoek tot voorwaardelijke invrijheidsstelling ging indienen.

