Gemeentelijke rampenfase voor brand in Antwerpse haven

In Antwerpen is vanochtend de gemeentelijke rampenfase afgekondigd naar aanleiding van een grote smeulbrand in de haven. De rook zorgt voor irritatie en geurhinder, meldt de stad Antwerpen in een persbericht.

De brand brak gisterochtend uit in een loods van 6.000 m² met nikkelsulfide in het Leopolddok. Er zijn permanente metingen van de schadelijke stoffen in de lucht, laat de stad weten. Op basis van deze metingen is beslist tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 km rond de plaats van het incident.

Binnenvaart en autoverkeer

In de directe nabijheid van de brand werden verhoogde waarden gemeten. Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio worden gestremd. Zo is de Noorderlaan afgesloten voor toekomend verkeer tussen de Luithagen en de Muisbroeklaan. Het scheepvaartverkeer op de Schelde en het kanaaldok ondervindt geen hinder, net als het wegverkeer op de A12.

De rook van de brand kan mogelijk voor geurhinder zorgen in Ekeren, Stabroek en Kapellen. "Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt zoals prikkende ogen of hoest, dan gaat u best op medische controle."

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen.