Gemeentelijk rampenplan van kracht: truck lekt zoutzuur op E40 Middelkerke

In Middelkerke is de afrit van de E40 richting binnenland afgesloten door een lek in een tankwagen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Aan de bewoners van deelgemeente Sint-Pieterskapelle wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Op de brug over de snelweg is een tankwagen aan het roken. Het gaat om zoutzuur, een gevaarlijke stof. Het product is irriterend voor de huid en de ogen, bij contact met de huid kan het brandwonden veroorzaken. De brandweer van verschillende posten is massaal ter plaatse.

Er is een veiligheidszone ingesteld. Naast de afrit van de E40 is ook de N369 afgesloten tussen de snelweg en deelgemeenten Sint-Pieterskapelle.

Gemeentelijk rampenplan

"We vragen aan de inwoners van Sint-Pieterskapelle om ramen en deuren gesloten te houden”, zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele van Middelkerke aan VTM NIEUWS. “De wind blaast het product immers die kant uit.” Inmiddels is het gemeentelijk rampenplan in werking getreden."

Vorig jaar werden de inwoners Sint-Pieterskapelle, en ook van buurgemeente Zevekote, nog geëvacueerd na een salpeterzuurlek in een mestverwerkend bedrijf.

De brandweer, civiele bescherming en de gemeentelijke diensten stellen op dit moment alles in het werk om verspreiding van het zoutzuur tegen te gaan. Ondertussen worden ook metingen uitgevoerd om de gevolgen van het lek op te meten.

Lek niet verder gescheurd

Het lek is ondertussen bijna gedicht en er is vermeden dat de tank verder openscheurt. Eenmaal het gevaar geweken is, zal de Civiele Bescherming het resterende zoutzuur overtanken in een andere tank.

Heel wat gas is intussen wel vervlogen. Dat overtanken kan ook nog een tijd in beslag nemen. De Diksmuidestraat en oprit zal zeker nog tot middernacht afgesloten blijven. De tankwagen moet ook nog getakeld worden.

De veiligheidsdiensten stelden een perimeter rond de vrachtwagen in en 3 woningen werden preventief geëvacueerd. Het aantal geëvacueerden kon worden beperkt omdat de tankwagen in een zeer dunbevolkt gebied staat.

Foto: Westnieuws.