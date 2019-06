Gemeentelijk rampenplan in Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek voor bedrijfsbrand

In Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek wordt het gemeentelijk rampenplan in werking gesteld en worden buurtbewoners geëvacueerd. Dat meldt het gemeentebestuur van Haacht woensdagnamiddag. Reden voor die maatregelen is de brand die nog steeds woedt bij het afvalverwerkend bedrijf Renewi.

"De brand is nog steeds onder controle maar door de weersomstandigheden is er meer rookontwikkeling en momenteel is er blijvende laaghangende rook die hinder veroorzaakt", klinkt het. "Daarom heeft de brandweer geadviseerd om toch het gemeentelijk noodplan af te kondigen in de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout."

Uit voorzorg worden sinds 14.00 uur ook inwoners uit de omgeving geëvacueerd. Het gaat om de bewoners van de Pleinstraat, Tuinwijk, Oudestraat (Haacht), Industriestraat, Vingerstraat, Vaartstraat en Gebroeders Jansensstraat. Die mensen kunnen terecht in de cafetaria van 'Den box', het vrijetijdscomplex Den Dijk in de Dijkstraat in Haacht, waar ze worden opgevangen door medewerkers van het Lokaal zorgbestuur Haacht. Inwoners kunnen ook naar vrienden of familie maar geven dan best hun gegevens door aan de politie.

Andere omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.