Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Laarne na gaslek

Om 11u is in het Oost-Vlaamse Laarne het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Aanleiding is een gaslek dat ontstond tijdens de riolerings- en wegenwerken in de Lange Meire. Eandis, politie en brandweer zijn aanwezig. Uit voorzorg werden een zevental mensen geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in de sporthal.

17 september 2018

