Gemeentehuis Zaventem ontruimd na poederbrief

Het gemeentehuis van Zaventem is ontruimd nadat er een brief met wit poeder is toegekomen. Dat bevestigt de politie van Zaventem aan VTM NIEUWS. Het is de derde keer in vier dagen tijd dat een brief met wit poeder ophef veroorzaakt.

Op 31 december zat voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) enkele dagen vast in zijn huis in Lubbeek. Hij had daar een brief met wit poeder geopend en moest daarop in quarantaine blijven. Het bleek uiteindelijk om meel met plastics te gaan.

Gisteren werd het gerechtsgebouw van Leuven even opgeschrikt toen er wit poeder werd gevonden in een postbak. Ook dat poeder bleek onschuldig te zijn.

In ons land heeft een poederbrief nog nooit sporen van antrax bevat. Meer nog: wereldwijd werd nog maar 1 keer een echte brief met antrax verspreid, in 2001 in de VS. Daar stierven toen vijf mensen.

Bekijk ook: