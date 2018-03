Geluksonderzoek: 1 op 3 is zeer gelukkig

Een op de drie Belgen is zeer gelukkig met zijn of haar leven. Dat blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek van de Universiteit Gent, in opdracht van de Nederlandse bank en verzekeraar NN. Daaruit blijkt ook dat een kwart van de Belgen ongelukkig is én dat geld wel degelijk gelukkig maakt.

Volgende week, op 20 maart, is het de Internationale Dag van het Geluk. Voor die gelegenheid heeft de UGent een Nationaal Geluksonderzoek bij 1.600 Belgen gevoerd.

Kwart is ongelukkig

Daaruit blijkt dat 35 procent van de Belgen vandaag zeer gelukkig is met zijn of haar leven. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn, want ruim een kwart van de Belgen (28 procent) geeft aan ongelukkig te zijn. De Belgen scoren met gemiddeld 6,55 op 10 lager dan in eerdere Europese studies.

Ouderen zijn gelukkiger

Een opvallende factor als het gaat over geluk is … de leeftijd. Zo blijkt dat 60- en 70-plussers gemiddeld het gelukkigst zijn. De babyboomers, de generatie die na de Tweede Wereldoorlog is geboren, geven hun leven een score van 7,2 op 10. De jongere generatie, Belgen tussen de 35 en de 49 jaar, is de minst gelukkige en geeft het leven gemiddeld 6,2 op 10.

(Meer onder de grafiek)

Waarom daar zo’n verschil is? Dat heeft volgens Life Coach en Business Planner Cynthia Ghysels veel te maken met standvastiger in het leven staan. “De babyboomers hebben over het algemeen goed gespaard”, legt ze uit. “Ze zijn vaak bezig met hun gezondheid en hebben doorheen de jaren leren relativeren.”

Geld maakt gelukkig

Mensen met een financieel stabiele situatie voelen zich gelukkiger dan zij die het minder breed hebben, zo blijkt ook uit het onderzoek. Dat is natuurlijk logisch, maar het geldt maar tot op een bepaald niveau. “Een financieel zorgeloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust”, legt professor Dr. Lieven Annemans uit. “Geld maakt gelukkig wanneer men weinig heeft, maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.”