Geluidsisolatie om kinderen in 127bis te kunnen houden

Door de woonunits in Steenokkerzeel beter te isoleren tegen vliegtuiglawaai hoopt de overheid tegemoet te komen aan een arrest van de Raad van State. Dat bericht De Standaard.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) sloot sinds september vorig jaar gezinnen zonder papieren weer op in speciaal daarvoor gebouwde woonunits op het domein van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel, vlakbij de lucht­haven. Maar begin deze maand schorste de Raad van State enkele bepalingen van het regeringsbesluit dat het detentieregime regelt.

Volgens de Raad is het alleen toegelaten zeer jonge kinderen op te sluiten op een plek waar ze aan ernstig vliegtuiglawaai kunnen worden blootgesteld, als dat voor 'extreem korte duur' is. Omdat kinderen tot een maand in 127bis opgesloten kunnen zitten, is dat volgens de Raad niet het geval.

Na het arrest te hebben bestudeerd, laten de minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld), en DVZ weten dat het nog altijd het plan is om gezinnen op de site van 127bis onder te brengen. "Een andere locatie voor gezinnen is op dit moment geen optie", zegt woordvoerder Geert De Vulder (DVZ).

Er wordt gekeken naar aanpassingen aan de woonunits zelf, zoals geluiddempende ventilatieroosters.