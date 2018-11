Gele Hesjes protesteren zaterdag in het hele land tegen brandstofprijzen

De Gele Hesjes gaan in heel Vlaanderen optochten houden tegen de hoge brandstofprijzen. "De bedoeling is dat er komende zaterdag zo veel mogelijk mensen zich engageren om op straat te komen", zegt initiatiefnemer Marko Kleijn.

"Mijn bedoeling is op 1 december in diverse steden samen te komen. Als de politiek niet naar ons luistert, wil ik eigenlijk een soort van gele mars houden. Zonder geweld, alleen maar lopen, de mensen moeten ons gewoon zien in de steden. We zijn het er niet meer mee eens, met de te hoge brandstofprijzen en dergelijke", verduidelijkt de initiatiefnemer.

(Lees verder onder de video)

De Gele Hesjes voeren vandaag ook al actie in Genk, om 16 uur verzamelen ze aan de fastfoodketen Quick. Oorspronkelijk wilden de protestanten enkel flyeren aan enkele kruispunten, maar door de grote interesse op het facebookevenement van de actie, verhuist de protestmars in het centrum van de stad. Morgen wordt er in Hasselt geprotesteerd en voor zaterdag wordt via sociale media opgeroepen om in heel Vlaanderen op straat te komen.