Gele hesjes komen naar Genk en Hasselt

De gele hesjes-beweging slaat nu ook over naar Vlaanderen. Een besloten Facebookgroep wil vandaag in Genk en morgen in Hasselt acties voeren. "Vreedzaam", zegt oprichter Marko Kleijn in Het Belang van Limburg. "Wij willen de burger niet treffen, wel de politici."

"Wij zijn het zat als melkkoe gebruikt te worden", klinkt het in de Facebookgroep, die al een 5.000-tal leden telt. "Deze groep is er voor om straks België plat te leggen tot de accijnzen op brandstoffen flink naar beneden gaan. Voor mensen die actief mee willen strijden om dit te verwezenlijken en niet alleen maar schreeuwen op sociale media."

Administrator van die groep is Marko Kleijn, een Nederlander die al tien jaar in Genk woont en werkt. "Waar we actie voeren, houden we nog geheim. Maar het zal vreedzaam zijn door middel van flyers. We willen de politici treffen en niet de burger die zich al blauw betaalt aan pestbelastingen. We zoeken steun. Misschien zullen we maar met twaalf tot twinitg actievoerders op twee of drie plekken staan, maar het kan ook veel meer zijn. Het groeit hard."

Foto: archief