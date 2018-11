'Gele hesjes': Depot Neder-Over-Heembeek even geblokkeerd, site Total in Feluy gesloten

Het depot van Total in Neder-Over-Heembeek is deze namiddag een tijdlang volledig geblokkeerd geweest door actievoerders van de 'gele hesjes'. Dat meldt brandstoffenfederatie Brafco. De politie zou volgens Brafco ondertussen de toegang tot het depot weer vrijgemaakt hebben.

Eerder maakten de federatie en een brandstoffenleverancier gewag van een blokkade aan een depot in Vilvoorde, maar dat zou volgens de politie niet kloppen. De actie van de 'gele hesjes' tegen de dure brandstofprijzen, die vorige week in ons land van start ging, bleef tot dusver beperkt tot Wallonië.

300 extra politieagenten

De site van Total in Feluy, in de provincie Henegouwen, is in de namiddag op vraag van de politie opnieuw gesloten. Dat meldt woordvoerder van Total Pascal De Crem. Vanaf 18.00 worden in de buurt van de site bovendien extra veiligheidsmaatregelen genomen, met de inzet van 300 politieagenten. Volgens gouverneur van Henegouwen Tommy Leclercq is het protest van de 'gele hesjes' niet meer wat het is geweest, en moet alles in het werk gesteld worden om een einde te maken aan het geweld van oproerkraaiers.

"Niet tolereren"

"Het is gedaan. We mogen deze gewelddaden niet meer tolereren", zegt de gouverneur. "De actie van de gele hesjes is om een vreedzame boodschap over te brengen aan de maatschappij. Maar deze gele hesjes werden geïnfiltreerd door personen die erg in vorm zijn, maar zich op niets baseren." De gouverneur benadrukt dat de gele hesjes de site in Feluy rond middernacht verlaten hebben, terwijl de autoriteiten erna geconfronteerd werden met ongeveer 400 gewelddadige personen. De autoriteiten hebben maatregelen genomen om een einde te maken aan het gratuite geweld.

300 politieagenten Vanaf 18.00 uur worden 300 politieagenten ingezet binnen een veiligheidszone in Feluy. De mensen die de zone willen betreden en daar geen geldige reden voor hebben, zullen teruggestuurd worden. "We moeten ook de raffinaderij van Feluy beschermen, die een Seveso-site is, zeker omdat we weten dat relschoppers maandag een vrachtwagen in brand hadden gestoken", aldus de gouverneur.

