'Gele hesjes' blokkeerden vannacht Belgische grens

Op de E17 in het West-Vlaamse Rekkem hebben gele hesjes een tijdlang de grensovergang geblokkeerd. De politie heeft hen vrijdagmorgen rond 1.00 uur verwijderd, zo bevestigt de federale wegpolitie West-Vlaanderen.

De actie begon rond 20.30 uur. Een zestigtal gele hesjes wierp een blokkade op met brandende paletten en alle verkeer werd tegengehouden. Langs beide kanten van de grens stonden enkele vrachtwagens een tijdlang vast. Rond 1.00 uur is de federale wegpolitie er met behulp van lokale politie in geslaagd om hen van de snelweg te halen.

"Het ging vooral om jonge Franse actievoerders", vertelt Christophe Decramer van de federale wegpolitie West-Vlaanderen. "Het duurde even vooraleer we hen konden verwijderen. De actievoerders hebben geen verantwoordelijke en dus geen aanspreekpunt waardoor het moeilijk is om met hen te communiceren. Maar al bij al was het een rustige manifestatie."

De brandweer kwam ter plaatse om de vuurtjes te doven. De schade aan het wegdek was erg beperkt.