Gele hesjes: al 39 mensen opgepakt aan blokkades in Wallonië

Sinds gisteravond zijn er in totaal 39 aanhoudingen geweest bij het brandstofprotest van de zogenaamde ‘gele hesjes’. Dat meldt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het gaat om 24 gerechtelijke aanhoudingen en 15 bestuurlijke aanhoudingen. "We nemen dit heel ernstig en willen dit absoluut in de kiem smoren", zegt het kabinet-Jambon.

Bij politie-interventies aan verschillende blokkades van de ‘gilets jaunes’ of ‘gele hesjes’ zijn sinds gisteravond in totaal 39 mensen aangehouden. Naast 15 administratieve aanhoudingen waren er ook 24 gerechtelijke aanhoudingen. Bij die gerechtelijke aanhoudingen is volgens het kabinet-Jambon sprake van "diefstal, gewelddelicten en wapengebruik, met name het gebruik van molotovs".

Het kabinet-Jambon volgt de situatie samen met de gouverneurs en het Crisiscentrum op de voet op. "We proberen een duidelijk beeld te krijgen van wie er achter de protesten ziet. Wie protesteert er en wie zijn de amokmakers en geweldplegers die van de situatie profiteren. Daar gaan we dan verder mee aan de slag. Intussen halen we alle mogelijke middelen uit de kast om de situatie kordaat aan te pakken en dit protest in de kiem te smoren", legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

(Meer onder de video)

Vrachtwagenbestuurders

Volgens het kabinet-Jambon zitten er bij de actievoerders ook buitenlandse vrachtwagenbestuurders. "Zij gebruiken hun vrachtwagen dan als obstakel om de weg te versperren", klinkt het.

Intussen herhaalt ook premier Charles Michel dat "fors" zal worden opgetreden tegen de "onaanvaardbare" praktijken aan de blokkades. Hij veroordeelt het gebruik van geweld. "Dat geweld is onaanvaardbaar en we gaan toezien op het naleven van de openbare orde en op de veiligheid", zo zei de eerste minister.

Geweld

"Ieder heeft het recht zijn mening te uiten en te manifesteren. Maar daarbij heeft men niet het recht om geweld te gebruiken of dingen te beschadigen. En dus zal er streng opgetreden worden door de autoriteiten", zegt Michel.

La police a dû à nouveau intervenir hier soir contre les blocages en Hainaut. Plus d’une vingtaine d’arrestations, et des véhicules ont été saisis. — Jan Jambon (@JanJambon) 22 november 2018

Bekijk ook:

Lees ook: