Gele hesjes: 20 mensen opgepakt aan blokkades in Henegouwen

De politie is gisterenavond tussenbeide gekomen bij blokkades in de provincie Henegouwen. Daarbij werden "meer dan een twintigtal" mensen opgepakt en er werden ook voertuigen in beslag genomen. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter.

De minister zei gisteren nog dat er afspraken waren gemaakt om "sneller en kordater" op te treden wanneer er bij de protesten van de gele hesjes geweld wordt gebruikt.

De 'gilets jaunes' of 'gele hesjes', de beweging tegen de volgens hen te hoge dieselprijzen, blokkeerden zeker honderdvijftig vrachtwagens op de N6 ter hoogte van Bois-Bourdon (in België) en Bettignies (in Frankrijk). Dat zegt de federale politie. Ook in Feluy, waar een provinciale crisisprocedure van kracht is, gaan de blokkades door.

Volgens de recentste informatie van de politie is de N6 aan de Franse grens dicht in de twee richtingen door de blokkade. De 150 vrachtwagens die er vaststaan, staan daar wellicht nog tot deze ochtend.

Ook op autosnelweg A7 ter hoogte van Feluy, waar oliebedrijf Total gevestigd is, staat nog een blokkade. Na verschillende dagen van relletjes, sprak de RTBF er gisterenavond van "oorlogstoestanden". Een cameraman van de Franstalige openbare omroep werd er ook aangevallen. Opnieuw stelde de gouverneur van de provincie Henegouwen een crisisprocedure in.

Voor autobestuurders gelden er omleidingen. De federale politie raadt aan om de omgeving te vermijden.

Over de Franse grens, maar meer noordelijk, verzamelden gisteren rond 21 uur ook een driehonderdtal 'gilets jaunes'. Ze zorgden voor vertragingen op autosnelweg A16. Ook op de N4 tussen Ciney en Wierde, in Namen, werd er gisteren een langzaamaanactie gehouden met een twintigtal wagens.

