Gekantelde truck zorgt voor veel hinder op E34

Op de E34 van Turnhout richting Antwerpen is woensdag omstreeks 8.30 uur de takeling begonnen van de vrachtwagen die er gekanteld was ter hoogte van Zoersel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De lading van zeven ton voedingsolie, apart verpakt in dozen, moet voorlopig niet worden verwijderd. Intussen is ook de minimale doorgang op de busstrook voldoende breed gemaakt om ook de vrachtwagens die achter het ongeval vastzaten door te laten.

De minimale doorgang is volgens het Verkeerscentrum alleen bedoeld voor wie geen kant meer op kon door het ongeval, niet voor het verkeer dat nog komt aanrijden van verder op de E34. Alle verkeer moet nog steeds de snelweg verlaten in Lille en lokaal een omleiding volgen tot de oprit Zoersel, voorbij het ongeval. Vanuit Nederland rij je beter om via de E19 langs Breda, vanuit Turnhout is de N19g richting de E313 een alternatief. Hoe lang de takeling nog zal duren, is niet bekend.