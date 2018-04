Gehuurde gebouwen overheid staan leeg

Er is heel wat leegstand in de gebouwen die de federale overheid huurt. "Van de 590 gehuurde gebouwen staan maar liefst 256 gebouwen voor de helft leeg en 293 gebouwen voor een vierde", meldt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg. "Dit is geen toonbeeld van een efficiënte of 'lean' overheid, nochtans een stokpaardje van deze regering", concludeert hij.

Veertig procent van de federale overheidsgebouwen wordt gehuurd, goed voor bijna een half miljard euro aan huurkosten per jaar. "We stellen vast dat deze huurcontracten vaak van lange duur zijn en dat de bezettingsgraad vaak erg laag ligt", aldus Demon.

Geld weggooien

Zo huurt de overheid het administratief centrum aan de Brusselse Kruidtuinlaan voor 31,8 miljoen euro per jaar, terwijl het slechts een bezettingsgraad van 56 procent heeft. Het huurcontract loopt tot 2034.

De WTC Torens 3 en 4 nabij Brussel-Noord zijn slechts voor 32 procent bezet en de huur bedraagt 4,2 miljoen euro per jaar. Demon vindt niet dat huren per definitie slechter is dan kopen, "maar lege gebouwen huren is weggegooid geld".

Onderverhuren

De bezettingsgraad van die gebouwen moet dan ook omhoog. "Dit kan door een betere opvolging van de huurcontracten. Waar mogelijk moeten die opgezegd worden. Indien dit geen optie is, kan de overheid onderverhuren", besluit het Kamerlid. Woensdag bespreekt de bevoegde Kamercommissie een audit van de Regie der Gebouwen.