Geens: "Binnen 3 jaar proces over Bende"

Binnen dit en drie jaar komt er een proces over de Bende van Nijvel. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de studio van VTM NIEUWS. "De mensen die op het dossier zitten, werken daar nu dag en nacht voor."

Enkele dagen geleden raakte bekend dat een speurder eraan zou twijfelen dat de Reus van de Bende van Nijvel Chris B. is. Die zou nochtans, volgens zijn broer, op zijn sterfbed in 2015 gezegd hebben dat hij bij de Bende zat. “Het is weinig waarschijnlijk dat er ooit voldoende bewijzen komen dat Chris B. de Reus van de Bende van Nijvel was”, bevestigde een gerechtelijke bron aan Het Laatste Nieuws. “Eigenlijk zijn we 99 procent zeker dat hij het niét was, maar aan een dode man kan je uiteraard niets meer vragen”, zei een tweede bron dicht bij het dossier.

Parket zwijgt

"Het federaal parket dringt aan op stilte", zegt minister Geens. "Mensen zouden kunnen denken dat het dan over een doofpotoperatie gaat. Ik kan hen geruststellen: er is de afgelopen tien jaar nooit zo hard gewerkt op het Bendedossier als nu. De beste mensen zitten op het dossier."

Die stilte is volgens de justitieminister een goed teken. "Men mag dat van mij aannemen: het feit dat men aandringt op stilte, is een goed teken. Eerder dan een slecht teken", zegt Geens in VTM NIEUWS.

Schuldigen?

Of dat ook wil zeggen dat er dan schuldigen zouden gekend zijn, wil Geens niet met zo veel woorden zeggen. "Binnen drie jaar zal er een proces zijn. Daar werken ze dacht en nacht voor."

Chris wie?

Chris B. maakte tot begin de jaren 80 deel uit van de Groep Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Zijn broer werd al enkele keren verhoord in het onderzoek. Volgens de speurders gaf hij pas in het derde verhoor formeel toe dat zijn broer hem vertelde dat hij aan feiten van de Bende deelnam.

