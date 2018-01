Geen zone 30-boete in 1 op de 3 politiezones

Terwijl een recordaantal chauffeurs tegen de lamp loopt omdat ze te hard rijden in een zone 30, is hiervoor in een op de drie politiezones geen enkele boete uitgeschreven in de eerste helft van 2017. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh vroeg de cijfers op bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Daaruit blijkt dat op een gemiddelde dag 439 chauffeurs op de bon vliegen omdat ze zich niet aan de snelheidslimiet houden in een zone 30. Dat is een stijging van veertien procent in vergelijking met 2016. In Vlaanderen is het aantal boetes met 257 per dag ongeveer status quo gebleven.

Maar, opvallend: in 35 procent van de Belgische politiezones werden in de eerste helft van vorig jaar helemaal géén 'zone 30-pv's' opgesteld. Ter illustratie: eerder deze week maande het Limburgse parket alle politiezones in de provincie nog aan om vaker te controleren - tussen januari en juni 2017 flitsten ze amper 535 chauffeurs in een zone 30.

Geen teken van geen beleid

Toch wil een zone zonder boetes niet zeggen dat er geen beleid is, erkent Van den Bergh. "Om écht een duidelijk zicht te krijgen van de inspanningen die er op het terrein gebeuren, moet je weten hoe vaak er gecontroleerd wordt. In het verleden bleken enkele politiezones bijvoorbeeld waarschuwingen uit te delen in plaats van boetes. Je moet dus oppassen om direct te zeggen dat er in elke zone zonder boetes geen beleid is rond de zone 30”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Het CD&V-Kamerlid pleit daarom voor een centraal register waarin wordt bijgehouden of die zones wel controles uitvoeren. “Zo een register zou een betere maatstaf zijn om politiezones te vergelijken, maar dat ontbreekt momenteel. Pas als je zo'n tool hebt, weet je of er in elke zone voldoende pakkans is en kan je zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau je verkeers- en mobiliteitsbeleid aanpassen.”