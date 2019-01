Geen zomerkampen in zuiden provincie Luxemburg door Afrikaanse varkenspest

Veel jeugdbewegingen zullen hun zomerkamp niet in het zuiden van de provincie Luxemburg kunnen houden door de snelle verspreiding van de Afrikaanse varkenspest. Dat heeft provinciegouverneur aangekondigd.

De maatregel blijft tot minstens 16 september 2019 van kracht. Het besmette gebied is populair bij Vlaamse jeugdbewegingen, afgelopen zomer vonden er nog 75 zomerkampen plaats.

Volgens de maatregelen van Waals minister van Natuur en Bos, René Collin (cdH), en gouverneur Schmitz worden zomerkampen in het kerngebied helemaal verboden, maar kan er voor de buffer- en versterkte observatiezone wel nog een aanvraag ingediend worden. Sowieso wordt een groot deel van de bossen afgesloten, wat zijn gevolgen zal hebben voor de organisatie en activiteiten van zomerkampen.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz verzekert dat de jeugdbewegingen op ondersteuning van de Vlaamse regering mogen rekenen, in samenwerking met organisatie De Ambrassade. "Het is de bedoeling om zo snel mogelijk iedereen aan een alternatieve kampplaats te helpen door een lijst met beschikbare kampplaatsen door te spelen. Er ligt een plan van aanpak klaar. Vlaanderen rekent hiervoor op een goede samenwerking met Wallonië en de Taskforce, die is samengesteld door minister Collin en gouverneur Schmitz"