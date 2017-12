Geen vuurwerk in Oostende en Brugge door slecht weer

Het geplande vuurwerk voor de overgang van oud naar nieuw in Oostende is afgelast. Dat bevestigt de politie van Oostende aan VTM NIEUWS. "We verwachten rukwinden tot 75 km/u en er is hoog water, waardoor het niet veilig is om het vuurwerk te laten doorgaan", zegt de politie. Ook in Brugge kan het vuurwerk niet doorgaan, bevestigt burgemeester Renaat Landuyt.

De beslissing in Oostende viel na overleg met het KMI, de vuurwerkmaker en de brandweer, zegt de politie. Het traditionele vuurwerkspektakel zou plaatsvinden aan de zeedijk ter hoogte van het Kursaal. Nu wordt het vervangen door een extra lichtshow onder de lichttunnel in de Adolf Buylstraat.

Ook in de badplaatsen Middelkerke en Westende gaat het vuurwerk niet door. Dat heeft het Middelkerkse gemeentebestuur beslist na overleg met de veiligheidsdiensten.

"Spijtig genoeg moeten we ook in Brugge het vuurwerk afgelasten", zegt Renaat Landuyt aan VTM NIEUWS. "De brandweer geeft ons een negatief advies."

Overleg in andere steden

Andere grote steden hebben nog niet beslist over het nieuwjaarsvuurwerk, zeggen ze aan VTM NIEUWS. In Antwerpen gaat het vuurwerk gewoon door. In Brussel gaan de festiviteiten voorlopig door, maar daar blijven ze de weersomstandigheden wel monitoren. In Gent vindt vanmiddag nog overleg plaats.