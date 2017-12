Geen vuurwerk in Oostende door slecht weer

Het geplande vuurwerk voor de overgang van oud naar nieuw in Oostende is afgelast. Dat bevestigt de politie van Oostende aan VTM NIEUWS. "We verwachten rukwinden tot 75 km/u en er is hoog water, waardoor het niet veilig is om het vuurwerk te laten doorgaan", zegt de politie.

De beslissing viel na overleg met het KMI, de vuurwerkmaker en de brandweer, zegt de politie. Het traditionele vuurwerkspektakel zou plaatsvinden aan de zeedijk ter hoogte van het Kursaal.

Andere grote steden hebben nog niet beslist over het nieuwjaarsvuurwerk, zeggen ze aan VTM NIEUWS. In Gent, Brugge en Brussel vindt vanmiddag nog overleg plaats. Antwerpen beslist om 16 uur of er vanavond vuurwerk plaatsvindt.