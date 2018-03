Geen verdeelpunt Zalando in België

Ondanks talloze inspanningen van ons land, komt het nieuwe distributiecentrum van Zalando niet in België. In plaats van in het Waalse Dour-Elouges bij Bergen komt de vestiging waarschijnlijk in Nederland, aldus De Tijd.

Het Duitse Zalando ondernam in 2016 al stappen om het distributiecentrum in België te bouwen. Toch ziet de onlinewinkel nu af van die mogelijkheid. Het logistieke project zou in het Waalse Dour-Elouges 1.500 jobs creëren en dat ziet ons land nu aan zijn neus voorbij gaan.

Loonkosten, nachtarbeid en sociaal klimaat cruciaal

Wellicht kiest de e-commercegigant voor een magazijn in Nederland. De ongunstige loonkosten, de beperkte mogelijkheden van nachtarbeid en het woelige sociale klimaat in Wallonië zouden daarbij aan de basis liggen.

Bij Zalando zelf wordt momenteel geen commentaar gegeven, maar de beslissing zou volgende week officieel gemaakt worden.