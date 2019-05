Geen uitzonderlijke hinder op E40 van Leuven naar Brussel

Voorlopig verloopt de ochtendspits op de E40 vanuit Leuven naar Brussel normaal. Vorige week besliste Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet dat vanaf vandaag op de laatste kilometers van die E40 voor je de stad binnenrijdt 1 rijstrook minder beschikbaar zal zijn. Maar echt hinder heeft dat nog niet veroorzaakt.

Ook de maximumsnelheid wordt verlaagd van 120 naar 50km per uur. Zo wil de minister zogenaamde 'stadsboulevards installeren'. Wie richting Montgomery of centrum wil, moet vroeger voorsorteren naar één rijstrook. Rechts zullen de wegmarkeringen vandaag of ten laatste morgen worden aangebracht.

De drie monden van de tunnels van de E40 richting Montgomery, centrum en Meiser zijn na de renovatie verkleind en bieden nu nog slechts toegang aan één rijstrook. Een vierde rijstrook slaat af richting de Reyerssite en de Kolonel Bourglaan. Het trechtereffect moet zo verzacht worden.

De bedoeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren in Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe.

De maatregel zou volgens Smet geen invloed hebben over de lengte van de files. Die files worden gewoon verlegd. Het gevolg zou ook moeten zijn dat de doorstroming in de tunnels in Brussel vlotter zal verlopen.

Voorlopig zijn de stadsboulevards nog van beton en asfalt. Later komen daar bomen en alles wat een 'boulevard nodig heeft belooft Smet.