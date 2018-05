Geen treinverkeer van en naar Blankenberge

Er rijden momenteel geen treinen tussen Blankenberge en Brugge omdat een vrachtwagen de bovenleiding heeft geraakt. Dat bevestigt de woordvoerder van Infrabel aan VTM NIEUWS. De hinder zal nog zeker tot morgenochtend aanhouden.

De vrachtwagen raakte de bovenleiding ter hoogte van de Stationstraat in Dudzele, een deelgemeente van Brugge. “De bovenleiding is over een afstand van 500 meter beschadigd”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “Het zal lange tijd duren voor er weer treinen zullen kunnen rijden. Arbeiders zullen wellicht de hele nacht moeten doorwerken om het euvel te herstellen, tijdens de ochtendspits zal wellicht slechts één spoor berijdbaar zijn.”

Vervangende busdienst

De NMBS zal een vervangende busdienst inzetten en de reizigers worden aangeraden om in Blankenberge de kusttram te nemen naar Oostende of Knokke-Heist en van daaruit de trein te nemen.

Volgens Infrabel staan geen treinen stil op het spoor, alleen in de stations. Er moeten vanavond nog heel wat toeristen met de trein terugkeren, want ook vandaag was er veel volk aan zee. In het station van Blankenberge zitten dan ook heel wat toeristen vast.