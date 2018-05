Geen treinverkeer door modderstroom

Infrabel is in de buurt van Zaventem begonnen met werkzaamheden aan de sporen tussen Leuven en Brussels Airport. Die zijn nodig na de helse modder en regen van afgelopen donderdag. Nog tot maandag 4 juni rijden er daardoor geen rechtstreekse treinen tussen Leuven en de luchthaven.

Alle sporen in de buurt van Nossegem waren eerder deze week nog door modder bedolven. De grote schuldige daarvan was de hevige storm van donderdagavond.

“Er is enorm veel schade: 600 meter aan het ene spoor en 400 meter aan andere spoor, daardoor moeten we alles uitbreken”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Vooraleer we dat doen, moeten we controles en testen uitvoeren.”

Tien dagen hinder

Tien dagen lang, tot maandag 4 juni, rijden er bijgevolg geen rechtstreekse treinen tussen Leuven en Brussels Airport.

De twee sporen in de bocht van Leuven richting de luchthaven, zijn volledig onderbroken. Wie naar de luchthaven wil, moet eerst naar Brussel om daar over te stappen.

Op het hoofdspoor tussen Brussel en Brussels Airport zijn er dus geen problemen, ook tussen Brussel en Leuven kunnen reizigers normaal sporen.