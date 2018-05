Geen treinen tussen Leuven en luchthaven

De treinverbinding tussen Leuven en Brussels Airport is onderbroken door stormschade. Daardoor is er tot 4 juni geen treinverkeer op de verbinding mogelijk. Door hevige regenval gisteren kwamen er water en modder op de sporen terecht. Infrabel heeft de schade opgemeten, en die blijkt "gigantisch", aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Over een afstand van 600 meter op het ene spoor en over een afstand van 400 meter over het andere spoor staat de Infrabel-medewerkers een heel karwei te wachten. Eerst moet alle modder verwijderd worden. Daarna dienen de sporen, dwarsliggers, ballasten en kabelsleuven te worden uitgebroken, om een reinigingsbeurt te krijgen.

"Pas dan kunnen we alles terugplaatsen en daarna moeten we nog de nodige tests en controles uitvoeren", zegt Petit.

Moeilijke aanvoer van materiaal

De ploegen van Infrabel zullen dag en nacht werken. Wat de klus extra complex maakt, is dat het om een heel moeilijke zone gaat - in de buurt van Nossegem - voor de aan- en afvoer van materiaal. Bij de werken zullen er ook kranen aan te pas komen.

"Dat alles maakt dat we denken toch een tiental dagen bezig te zijn en als prognose maandagochtend 4 juni naar voren schuiven vooraleer de rechtstreekse treinverbinding opnieuw beschikbaar zal zijn", aldus de woordvoerder van Infrabel.

Twee alternatieven

Reizigers die vanuit Leuven naar de luchthaven moeten, hebben in tussentijd twee opties. Ze kunnen overstappen in stopplaats Zaventem om vervolgens Brussels Airport te bereiken, of ze nemen de trein tot Brussel-Noord om vandaar met de trein naar de luchthaven te reizen.

Op het hoofdspoor tussen Leuven en Brussel zijn er geen problemen, en ook tussen Brussel en Brussel Nationaal kunnen reizigers normaal sporen.

Foto: archief