Geen treinen in Diksmuide door gaslek

Er rijden op dit moment geen treinen tussen Lichtervelde en De Panne door een gaslek in de buurt van het station van Diksmuide. Dat bevestigt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

Bij wegwerkzaamheden in de Bortierlaan vlak naast het station werd vanmorgen om 8.40 uur een middendrukleiding geraakt. “Aangezien de gevolgen niet onmiddellijk duidelijk zijn is het auto- en treinverkeer preventief stilgelegd”, zegt burgemeester Lies Laridon aan VTM NIEUWS. “Mensen uit de buurt en treinreizigers werden geëvacueerd naar de Boterhalle. Er zijn geen gewonden.”

Ontruimd

Alles wordt in het werk gesteld om het lek zo spoedig mogelijk te dichten. “Enkele huizen en appartementen zijn ontruimd”, zegt Laridon nog. “Voor de bewoners weer naar huis kunnen, zal de brandweer eerst metingen doen.”

Hinder

Op vraag van de politie en de brandweer is het treinverkeer stilgelegd. “Er rijden momenteel geen treinen tussen Lichtervelde en De Panne, wel vervangende bussen. We wachten op informatie van de politie. Het is moeilijk te zeggen hoelang de hinder kan duren.”