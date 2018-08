Geen toeslag meer voor wie met bankkaart betaalt

Vanaf volgende week, 9 augustus, mogen handelaars geen toeslag meer vragen aan klanten die met hun betaalkaart betalen. De nieuwe regelgeving werd eerder al aangekondigd, maar gaat nu pas in. Voor klanten zal het elektronisch betaalverkeer goedkoper worden.

Hoewel het aanrekenen van een toeslag bij een kaartbetaling steeds minder voorkomt, rekent toch nog negen procent van de handelaars een extra bedrag aan. Dat blijkt uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Maar vanaf 9 augustus is dat verboden voor alle handelaars.

Het verbod is goed nieuws voor consumenten, want hierdoor wordt elektronisch betalen goedkoper. De handelaars aan de andere kant, zien er minder voordelen van in. Zo zal een deel van de handelaars die tot nu toe een extra bedrag aanrekende zijn betaalautomaat niet meer gebruiken of kaartbetalingen pas toestaan vanaf een minimumbedrag. Meestal is dit vanaf tien euro.

Hoge kosten

Het NSZ betreurt de reactie van enkele handelaars, maar begrijpt ook hun keuze. “Het kost een kleinhandelaar aardig wat om elektronisch betalen in zijn winkel mogelijk te maken. Hij moet niet alleen een terminal aankopen, maar ook abonnements-, onderhouds- en transactiekosten betalen.”

Om elektronische, maar ook mobiele betalingen verder te ondersteunen, dringt NSZ erop aan het elektronisch en mobiel betaalverkeer in de totaliteit goedkoper te maken voor de handelaar.