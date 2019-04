Geen televisie voor kinderen op Buitenspeeldag

Voor de twaalfde editie van Buitenspeeldag, gaan televisieschermen vandaag voor kinderen alweer op zwart. Er worden meer dan 300 activiteiten georganiseerd om kinderen aan te zetten tot buitenspelen. Leerkrachten mogen ook geen huiswerk geven aan de kinderen.

Tussen 13 uur en 17 uur zal er niets te zien zijn op alle kinderzenders. Dat komt omdat het Buitenspeeldag is, een initiatief van zenders Nickelodeon, Ketnet, VTM Kids en Studio 100 TV, samen met de Vlaamse overheid, bataljong en Buurtsport.

Over heel Vlaanderen en Brussel worden meer dan 339 activiteiten georganiseerd om Buitenspeeldag in de verf te zetten. Zo zijn er onder meer springkastelen en voorleesuurtjes, zoektochten en sportactiviteiten, maar ook enkele speciale evenementen.

In Anderlecht kunnen kinderen spelen zoals in de tijd van Bruegel, in Maaseik kan er flink gefierljept worden en in Zwijndrecht kunnen kinderen bubblevoetballen.

Op de website buitenspeeldag.be staan alle activiteiten per gemeente. Kinderen kunnen er ook een brief vinden die ze aan juf of meester kunnen geven om te vragen dat er geen huiswerk wordt gegeven.