Geen telefonische registratie meer bij Nationale Loterij

Gokkers kunnen zich voorlopig niet meer telefonisch registreren bij de Nationale Loterij. Er komt een intern onderzoek nadat VTM NIEUWS gisteren onthulde dat je met een smoes toch nog onder een valse naam kan gokken. “Er schort niets aan onze online procedure”, zegt Caroline Vangoidsenhoven van de Nationale Loterij. Wel is er een menselijke fout gebeurd, klinkt het.

In VTM NIEUWS toonde een IT-expert gisteren dat het via een achterpoortje toch mogelijk is om onder een valse naam te gokken op de site van de Nationale Loterij. Hij registreerde zich online met een vals rijksregister nummer en kon probleemloos de procedure omzeilen. Volgens de Nationale Loterij schort er niets aan haar online procedure, maar maakte een helpdeskmedewerker een fout.

Het zit namelijk zo. Wie zich online wil registreren bij de Nationale Loterij en daarbij problemen ondervindt, moet bellen naar de helpdesk. Daar vraagt een medewerker altijd om een kopie op te sturen van je identiteitskaart. Toen de IT-expert belde, werd dat niet gevraagd.

Intern onderzoek

Daarom heeft de Nationale Loterij nu beslist om een intern onderzoek te voeren. Zolang dat geen uitsluitsel biedt, wordt de telefonische registratie via de helpdesk stilgelegd.

De Nationale Loterij beweerde een paar weken geleden nochtans dat ze, in tegenstelling tot andere goksites, zeer strenge procedures hanteert die het onmogelijk maken voor minderjarigen om zich te registreren.

