Geen straf na brandstichting in ziekenhuis

Een man uit Veurne die terechtstond omdat hij zijn ziekenhuisbed in brand heeft gestoken, heeft daarvoor geen straf gekregen. De rechter oordeelde dat hij de feiten pleegde terwijl hij nog uit zijn verdoving aan het ontwaken was en hij dus niet verantwoordelijk is voor zijn daden.

Op 10 november vorig jaar ontwaakte Marc A. uit zijn narcose na een operatie in het ziekenhuis van Veurne. Omdat hij zich voordien al opstandig had gedragen, werd de man vastgebonden aan zijn bed. Toen hij ontwaakte en merkte dat hij vastgebonden was, reageerde de man razend. Hij haalde een aansteker uit zijn zak en stak zijn eigen lakens in brand.

Evacuatie

Het brandalarm in het ziekenhuis ging af en de gangen vulden zich met rook. Er werden 24 patiënten geëvacueerd en de brandweer moest de hele afdeling ventileren. Het parket bracht de man voor de rechtbank, maar de rechter sprak de man van 62 vanmorgen vrij.

Logisch

“De vrijspraak is niet meer dan logisch”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul. “Mijn cliënt was nog maar pas geopereerd, en hij was nog niet volledig ontwaakt uit zijn verdoving. Een deskundige heeft vastgesteld dat hij niet besefte wat hij aan het doen was.”

Het ziekenhuis stelde zich burgerlijke partij en vroeg 9.000 euro schadevergoeding. Maar door de vrijspraak krijgt het ziekenhuis helemaal niks.

Beeld: archief