Geen stormloop op sterilisatie katten

Sinds eergisteren bent u verplicht om uw kat of uw kittens te laten steriliseren vóór ze vijf maanden oud zijn. Maar vandaag was het alvast geen stormloop bij de dierenarts. Dierenartsen hebben trouwens heel wat vragen bij die verplichte sterilisatie.

Nicole Willaert komt op controle met haar drie jaar oude kattin. Sinds twee dagen is het wettelijk verplicht om jonge katjes te steriliseren. Maar voorlopig blijft het erg rustig. “Nee, nee, ik verwacht geen stormloop. De mensen die we moeten bereiken, bereiken we niet”, zegt dierenarts Louise Mollaert.

Ze doelt vooral op mensen die met hun kat nooit bij de dierenarts langsgaan. Hen opsporen wordt volgens de dokters erg moeilijk. Wie wel regelmatig langskomt, neemt met zijn of haar huisdier wel voorzorgen en juicht verplichte sterilisatie toe.

Toch gaan de meeste dierenartsen niet helemaal akkoord met de nieuwe wet. Vooral het steriliseren op jonge leeftijd baart hen veel zorgen. "Er zijn geen studies, we weten het eigenlijk niet”, besluit dierenarts Mollaert.

Weyts reageert

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat weten dat verplichte sterilisatie de enige manier is om het aantal zwerfkatten in Vlaanderen onder controle te houden. De minister wil binnenkort ook extra campagne voeren om iedereen naar de dierenarts te krijgen.

Volgens Weyts zijn er wél studies naar het effect van sterilisatie gedaan en is er geen enkel bewijs dat het steriliseren nefast is voor de jonge katjes.