Geen stemming voor Sven en Isa, want baby Zoë werd geboren op verkiezingsdag

Er is nu al zoveel gezegd en geschreven over de verkiezingen van gisteren, maar voor sommige mensen was dat de minst belangrijke zaak ter wereld. Voor Sven en Isa, uit Antwerpen, bijvoorbeeld. Zij hebben gisteren hun eerste kindje gekregen. Zoë kwam twee dagen later dan uitgerekend en daardoor raakte het koppel niet naar de stembus.

Zoë is 51 centimeter lang en weegt 3,035 kilogram. Ze heeft ervoor gekozen om gisteren ter wereld te komen, om 12.10 's middags.

Verkiezingsdag ging op die manier helemaal aan haar ouders voorbij, want tijd én zin om te stemmen was er na de bevalling niet meer. Al waren Sven en Isa voorbereid, het attest van de gynaecoloog lag al klaar.

Speciale dag

26 mei 2019 is voor altijd een speciale dag voor de kersverse ouders. Maar naast de geboorte van hun eerste dochtertje, is 26 mei in de familie van Sven en Isa altijd al een speciale dag geweest. Zowel de grootouders als de overgrootouders van Zoë zijn ooit op 26 mei getrouwd.