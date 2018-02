Er komt geen sociaal bloedbad bij Brussels Airlines. Dat heeft nu ook de topman van luchtvaart- maatschappij Eurowings vanmorgen tegen het personeel gezegd. Al is het officieel in Duitse handen, Brussels Airlines blijft een Belgisch bedrijf, zegt hij, en wordt ook géén kopie van Ryanair. Het zal wel nauwer samenwerken met Eurowings.

De vakbonden willen duidelijkheid, zegt Filip Lemberechts van het ACLVB. "Er moet vandaag klare wijn geschonken worden", zegt hij aan VTM NIEUWS. "De 3.500 personeelsleden van Brussels Airlines hebben steeds hun verantwoordelijkheden genomen in het verleden."

Vanmorgen was er topoverleg bij Brussels Airlines. Het personeel en de vakbonden kregen meer uitleg over de toekomstplannen van de luchtvaartmaatschappij. Maandag werd aangekondigd dat Brussels Airlines en Eurowings nauwer gaan samenwerken, dat moet van moederbedrijf Lufthansa.

De Duitse collega's van de werknemers van Brussels Airlines verdienen een pak minder dan die in België. Of de lonen van de werknemers van Brussels Airlines zullen dalen? "Voorlopig is dat nog niet duidelijk", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. "Aan het basisloon wordt voorlopig niet gekomen, maar er komt wél een verandering in het aantal nachtstops." Dat kan ervoor zorgen dat stewards en piloten minder vergoeding krijgen voor overnachtingen in het buitenland.

Of de naam Brussels Airlines blijft bestaan, is ook nog onduidelijk. "Het is een bekende merknaam in Afrikaanse landen en dus is het commercieel interessant om de naam daar te behouden", legt Frencken uit. "In Amerika kennen ze het niet, dus kan het veranderen."

"Brussels Airlines zal een Belgische bedrijf met een sterke 'Belgitude' blijven", garandeert de CEO van Eurowings, Thorsten Dirks, in zijn toespraak aan de personeelsleden van Brussels Airlines. "Het wordt geen kopie van Ryanair."