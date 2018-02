Geen radicalisering in Zele, wel 56.775 euro

In Zele heeft de deradicaliseringsambtenaar nog geen dossiers over geradicaliseerde jongeren geopend. Dat bevestigt burgemeester Patrick Poppe na een vraag van de lokale N-VA-afdeling. Meer dan twee jaar geleden maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) middelen vrij om negen steden met een 'acute radicaliseringsproblematiek' te ondersteunen. De middelen gingen onder meer naar Vilvoorde, Antwerpen, Gent en ook het relatief kleine Zele.

De deradicaliseringsambtenaar van Zele heeft sinds zijn aanstelling nog geen dossiers rond terreur geopend en kreeg ook geen meldingen over teruggekeerde Syriëstrijders. Ook over sympathie voor terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) werd geen melding gemaakt, een vaststelling die doorgaans door politiediensten gebeurt.

Wel zijn er al bemiddelingen gebeurd bij meldingen rond religieuze beleving, zoals een vrouw die onverwacht een hoofddoek gaat dragen. "Maar terrorisme of extremistisch radicalisme hebben we in Zele niet gehad", herhaalt deradicaliseringsambtenaar Umit Kamali.

Tevreden burgemeester

Burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) is tevreden dat de problematiek zich niet stelt en hoopt dat dat zo blijft. Hij is tevreden met het werk van de deradicaliseringsambtenaar, die als 'inclusiewerker' ook vormingen en informatie geeft aan inwoners. Gedetecteerde problemen worden doorgegeven aan de politie. "Maar de accenten zijn aan het verschuiven naar meer algemene problematieken, die ook een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering."

De lokale N-VA-afdeling neemt akte van het antwoord van het stadsbestuur, maar stelt zich wel vragen. "In het verleden is al gebleken dat er in onze gemeente enkele inwoners zijn met bepaalde sympathieën. Nu zou deze ophef van voorheen blijkbaar verkeerd of schromelijk overdreven zijn. We stellen ons daar toch vragen bij", zegt fractieleider Herman Van Driessche.

Subsidies

De Vlaamse subsidies die gemeenten in 2016 kregen voor deradicaliseringsprojecten bedroegen 568.311 euro. Het geld ging naar Vilvoorde (85.000 euro), Maaseik (i.s.m. Dilsen-Stokkem 60.295 euro), Aalst (61.400 euro), Antwerpen (82.300 euro), Gent (71.041 euro), Zele (56.775 euro), Oostende (38.000 euro), Menen (58.500 euro) en Mechelen (55.000 euro).

Ook voor 2017 en 2018 zijn de projectsubsidies voor het deradicaliseringsprogramma in Zele opnieuw toegekend.

