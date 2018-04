Geen publiek voor eerste optreden TML

Honderd dagen voor de start van dancefestival Tomorrowland vond vandaag in de Schorre in Boom een optreden plaats. Het festival volgt pas deze zomer, maar de Duitse DJ Paul Kalkbrenner speelde vandaag al een eerste verrassingsset. Dat deed hij voor een leeg recreatiedomein.

Het optreden zorgde voor een vreemd beeld, want er was deze keer geen publiek. De DJ-set werd wel live gestreamd en kon op heel wat kijkers rekenen.

Comfortabeler zonder publiek

Paul Kalkbrenner heeft normaal een massa volk voor zijn podium staan, maar dat dat vandaag niet het geval was, vindt hij niet erg. Hij voelde zich comforabeler zonder publiek, want het voelde alsof hij thuis aan het oefenen was. "De set die ik nu speel, zou ik nooit spelen op Tommorowland zelf. Als er veel publiek is, dan drijft het je in een bepaalde richting en dan verandert er altijd wel iets", klonk het.