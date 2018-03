Geen plaats: jonge delinquenten vrij

Het Antwerpse parket trekt aan de alarmbel omdat alweer jongeren die doorverwezen werden naar de gesloten instelling van Everberg geen plaats in de instelling kregen en dus een andere oplossing moest gezocht worden. “Het is niet te verantwoorden dat jongeren die verdacht worden van zeer ernstige feiten door plaatsgebrek worden toevertrouwd aan de straat”, klinkt het.

De voorbije week werden twee jongeren van zeventien door de jeugdrechter verwezen naar de gesloten gemeenschapsinstelling van Everberg. Voor één jongen die feiten van handel en bezit in verdovende middelen op zijn kerfstok had, was geen plaats op 13 maart.

Hij werd naar huis gestuurd en moest zich op 19 maart opnieuw aanbieden. In die tussentijd werd hij echter op heterdaad betrapt bij een diefstal met braak. Pas op 20 maart, na een extra nacht in de cel, kon hij in Everberg terecht.

Een tweede zeventienjarige wordt verdacht van een gewapende overval op een apotheek. Na een extra nacht in de cel bleek er nog steeds geen plaats in Everberg, waarop politie en parket de jongen opnieuw in vrijheid moesten stellen.

Ernstige feiten

Het parket van Antwerpen benadrukt dat het gaat om jongeren die verdacht worden van ernstige feiten die bestraft kunnen worden met opsluiting van vijf jaar of meer en die al een lang traject binnen de jeugdhulpverlening achter de rug hebben.

“Als vertegenwoordiger van het algemeen belang en van de belangen van de betrokken jongeren ziet het openbaar ministerie zich genoodzaakt deze aanslepende problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen”, klinkt het tot besluit.