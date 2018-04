Geen lingeriereclames meer in Joodse wijk Antwerpen

De chassidische gemeenschap in Antwerpen heeft een overeenkomst met publiciteitsbedrijven om in de stationsbuurt ‘pikante’ reclame, zoals voor lingerie, op publiciteitszuilen te weren. Dat schrijft De Morgen. Het akkoord kwam er nadat burgemeester Bart De Wever (N-VA) optrad als ‘matchmaker’.

De afspraak wordt vermeld in Zeno, de zaterdagbijlage van De Morgen. “Er staan hier in de stationsbuurt van die reclamezuilen met draaiende rollen. Soms zit daar reclame tussen voor lingerie, met een schaars geklede dame, en dat is uiteraard een probleem”, zegt Moshe Hoffman, een van de uitbaters van het kosjere restaurant Hoffy’s.

Financiële vergoeding

In het verleden werd dergelijke reclame wel eens overplakt of overschilderd, maar sinds enige tijd is er een overeenkomst waarbij chassidische handelaars het reclamebedrijf financieel vergoeden voor de inkomsten die ze derven door het weren van dit soort reclame.

“Bart De Wever heeft ervoor gezorgd dat er een dialoog is gekomen met het bedrijf dat de zuilen uitbaat”, zegt Hoffman. “In deze wijk zult u geen lingeriepubliciteit meer zien.”

Privaat karakter

De woordvoerder van De Wever bevestigt aan De Morgen dat er zo’n akkoord bestaat, maar benadrukt het private karakter ervan: “Daar heeft de burgemeester geen deel aan gehad. Als de heer Hoffman verwijst naar de rol van de burgemeester als matchmaker om maatschappelijke actoren met elkaar in contact te brengen, dan doet hij dat inderdaad voor wie dat vraagt. Elke Antwerpenaar die een verzoek heeft voor de burgemeester bij een specifiek probleem, probeert hij te helpen.”