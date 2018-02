Geen gsm tijdens het autorijden? 10 tips

Eén op de zeven Belgen geeft toe dat hij vorige week zijn gsm gebruikte achter het stuur. Dat blijkt uit een enquête van Vias institute. Maar als je betrapt wordt hangt daar wel een boete van 116 euro aan vast. Deze 10 tips helpen je om je gsm niet te gebruiken tijdens het rijden:

1. Ga offline

Deze oplossing is radicaal, maar wel effectief. Zet je gsm uit of zet hem in vliegtuigstand voor je vertrekt.

2. …of download een applicatie die je helpt

Sommige applicaties antwoorden in jouw plaats wanneer je aan het rijden bent. Eenmaal geactiveerd, zet je telefoon zich in waakstand en stuurt het een berichtje naar de mensen die je proberen te bereiken.

3. Leg hem in de koffer

Heb je schrik dat je niet aan verleiding kan weerstaan? Leg dan al je zaken, zoals je telefoon en laptop in de koffer van je auto. Zo vermijd je ook dat gauwdieven je gsm kunnen stelen.

4. Anticipeer

Dat superdringende telefoontje naar je baas, je babysit of je mama, doe je best vóór je vertrekt.

5. Delegeer

Als er iemand met je meerijdt, kan je aan die persoon vragen om te communiceren.

6. Neem een pauze

Als je op een oproep wil antwoorden, je berichten wil beluisteren, een sms wil lezen of schrijven of zelf een telefoontje wil doen, profiteer ervan om een pauze te nemen. Zorg wel dat je dan op een veilige plaats staat, waar je jezelf en anderen niet in gevaar kan brengen (bijvoorbeeld een parking of tankstation)

7. Reken

Denk aan wat je riskeert als je betrapt wordt met de gsm achter het stuur. Met 116 euro kan je heel wat andere zaken doen.

8. Kom tot rust

Je hebt een gemiste oproep, en dan? Wees positief: geniet van het moment dat je even onbereikbaar bent. Niet alle telefoontjes zijn hoogdringend.

9. Wantrouw je handenvrije kit

Bellen met een handenvrije kit is ook gevaarlijk. De afleiding van het telefoongesprek verschuift onze aandacht ‘weg’ van het verkeer.

10. Denk aan de anderen

Vraag bij elk telefoontje even of de persoon aan de andere kant van de lijn aan het rijden is. Als dat zo is, spreek een moment af om later terug te bellen wanneer hij niet meer aan het rijden is.

Lees ook: 1 op de 7 gebruikt smartphone in wagen