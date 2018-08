Geen extra kosten meer voor betalen met kaart

Vanaf vandaag mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Het verbod geldt ook voor kleine bedragen en voor aankopen op het internet.

Handelaars mogen vanaf vandaag geen extra kosten meer aanrekenen voor het gebruik van alle debetkaarten, zoals Bancontact, Maestro en V-pay, of voor kredietkaarten, zoals Mastercard, Visa, American express of Diners Club. Dat verbod geldt ook voor alle overschrijvingen en domiciliëringen in de SEPA-zone: dat is de Europese Unie met enkele andere Europese landen zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Fiscale fraude

Het gaat om een Europese richtlijn, die de federale regering heeft omgezet in Belgisch recht. Bedoeling is om elektronisch betalen verder aan te moedigen. Het verbod op extra toeslagen zorgt volgens minister van Economie Kris Peeters (CD&V) voor "meer veiligheid voor zowel de handelaar als de consument", omdat er minder cash geld circuleert. Bovendien maakt elektronisch betalen het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken, meent Peeters.

Het verbod geldt ook voor wie online aankopen doet. Bij online shoppen worden wel vaak administratieve kosten aangerekend, bijvoorbeeld voor tickets voor evenementen. Dat mag nog altijd, al moet de consument wel alle informatie krijgen over die toeslag. Wie vermoedt dat er toch verborgen kosten voor betaalkaarten zijn meegerekend, kan meer uitleg vragen aan de handelaar of een melding maken bij de FOD Economie, via meldpunt.belgië.be.

Kaart aanmoedigen

Tot vandaag konden winkeliers wel extra kosten aanrekenen voor wie met een bankkaart betaalde, al mocht de gevraagde vergoeding niet hoger zijn dan de kost voor de handelaar van het gebruik van de kaart. Winst maken mocht dus niet.

Winkeliers mogen wel nog altijd betalingen met de kaart onder een bepaald bedrag weigeren, zolang de ze de consument duidelijk informeren over die beperking. Cashbetalingen weigeren en enkel bankkaarten aanvaarden kan wettelijk niet, al zijn cashbetalingen wel beperkt tot 3.000 euro. Een handelaar mag betalen met de kaart wel aanmoedigen, bijvoorbeeld door korting te geven aan wie elektronisch betaalt.