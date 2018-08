Geen chocolade in rekken door warmte

Bij Delhaize zie je de laatste dagen lege plekken in de rekken waar normaal de chocolade ligt en dat is te wijten aan de warmte. De supermarkt kan de kwaliteit van de chocolade niet meer garanderen door het weer. De winkels zijn wel koel genoeg, maar de vrachtwagens niet waardoor de chocolade tijdens het transport kan smelten.

Bij Colruyt en Carrefour vervoeren ze de chocolade in gekoelde wagens en boxen, bij Delhaize niet. “Bij Delhaize heb je enerzijds de vrachtwagens die vertrekken met alle verse producten, die worden dagelijks geleverd", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Alle droge producten, waaronder chocolade, die worden in een andere vrachtwagen geleverd. Dat gebeurt zo’n twee à drie keer per week.”

Omdat het morgen koeler wordt, kunnen de leveringen normaal gezien doorgaan en zullen de rekken dus terug gevuld zijn.