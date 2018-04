"Geen bewijs dat cannabis kanker geneest"

Cannabis, en vooral cannabisolie, heeft een bewezen gunstig effect op kankerpijn, maar er is geen enkel bewijs dat de drug ook een genezende werking heeft. Dat stelt arts en hoofdredacteur Marleen Finoulst in het gezondheidsmagazine Bodytalk. Ze waarschuwt voor het feit dat een intensief gebruik van cannabis het risico op psychose en schizofrenie verhoogt.

Cannabis is populair bij kankerpatiënten. Dat is vooral het geval met cannabisolie, geconcentreerd cannabisextract dat aangelengd is met plantaardige olie.

"Het wordt de laatste tijd echter ook gehypet als kankerbehandeling", aldus Finoulst. Ze verwijst naar het internet, "dat vol staat met verhalen van personen die beweren dankzij cannabis genezen te zijn van kanker".

Geen bewijs

"Laboratoriumonderzoek vindt enig effect van cannabis(olie) op kankercellen, maar dat wordt niet bevestigd in studies met patiënten. Voor een therapeutische werking bestaat er geen enkel bewijs." Finoulst vermeldt ook de waarschuwing van Britse psychiaters in een recent opiniestuk voor het toenemend gebruik van cannabisolie door kankerpatiënten. Deze gaven het voorbeeld van een borstkankerpatiënt die dagelijks tot 190 mg cannabisolie nam en na enkele maanden een ernstige psychose ontwikkelde.