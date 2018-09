Geen auto's welkom in 41 steden en gemeenten

In 41 Vlaamse steden en gemeenten en in het Brussels gewest worden op vandaag alle auto's verbannen voor autoloze zondag. Er vinden verschillende activiteiten plaats, maar organisator Netwerk Duurzame Mobiliteit wil ook sensibiliseren. "Door autoloze straten worden steden en gemeenten niet alleen leefbaarder, maar duurzaam verplaatsen is ook goed voor het milieu en de gezondheid", klinkt het.

Het seizoen van de autovrije zondagen startte al op 26 augustus. Toen vond in Leuven de eerste autoloze zondag plaats. Als laatste is Kontich aan de beurt, dat op zaterdag 29 september alle auto's mijdt. In totaal zijn er dit jaar 48 Vlaamse steden en gemeenten die ervoor kiezen om voor één dag het gemotoriseerd verkeer te weren en de straat terug te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De meesten doen dat op zondag 16 september.

Het gaat om Aalst, Antwerpen, Asse, Beveren-Waas, Bilzen, Brugge, De Pinte, Deinze, Dendermonde, Diksmuide, Gent, Gingelom, Grobbendonk, Haacht, Haaltert, Ham, Hamme, Hasselt, Herentals, Ichtegem, Ieper, Vorselaar, Kortrijk, Kruibeke, Mechelen, Melle, Merelbeke, Nijlen, Ninove, Oostende, Oud-Turnhout, Roeselare, Rotselaar, Sint-Niklaas, Tienen, Vilvoorde, Vorselaar, Wezembeek-Oppem, Wijnegem, Zedelgem en Zelzate.

De autoloze zondagen kaderen in de Week van de Mobiliteit die loopt van 16 tot 22 september. Duizenden mensen en lokale verenigingen organiseren in grote steden en kleine gemeenten verschillende activiteiten en evenementen. Zo zijn er onder meer fiets- en autodeelsalons, vintage en brocantemarkten, zeepkistraces, speelstraten, buurtquizzen, BMX-shows en theateracts. Het volledige programma is terug te vinden op de website van de Week van de Mobiliteit, www.weekvandemobiliteit.be.

Verschillende vervoersmaatschappijen lanceren speciale acties vandaag. Zo is het MIVB-net in Brussel gratis toegankelijk en kan je onder meer in Brugge, Kortrijk en Roeselare gratis bussen van De Lijn rijden.