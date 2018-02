Geen alcohol? Dit zijn alternatieven

Tournée Minérale gaat de eerste dag in. Heel wat mensen zullen een maand lang geen alcohol drinken. Voor velen geen makkelijke klus. De organisatie van Tournée Minérale heeft alvast enkele alcoholvrije alternatieven.

Spa Vir'Gin Grapefruit

Ingrediënten: 125 ml Spa Touch Of Grapefruit, 20 ml siroop met ginsmaak (Monin), 5 jeneverbessen, 1 partje pompelmoes, en verse munt.

Bereiding: Vul het glas met ijsblokken en een aantal jeneverbessen. Voeg de siroop toe, en nadien de Spa Touch Of Grapefruit. Garneer met roze pompelmoes en een topje munt. Serveer samen met het flesje Spa Touch Of.

Spa Mango Daikiri

Ingrediënten: 60 ml Spa Touch Of Lemon, 5 ml siroop met rumsmaak (Monin), 10 ml citroen- of limoensap, 6 à 7 stukjes mango, 1 barlepel suiker, 1 kaneelstokje, 1 steranijs.

Bereiding: Stamp de mango met de suiker tot een puree en voeg crushed ijs toe tot 1-2 cm van de rand van het glas. Voeg de siroop en de citroen- of limoensap toe en roer kort. Giet de Spa Touch Of Lemon erbij, en roer nogmaals. Garneer met een kaneelstokje en steranijs om de geuren te versterken. Serveer samen met het flesje Spa Touch Of.

Mocktail Tournée Minérale

De Mocktail Tournée Minérale is de officiele Tournée Minérale-mocktail. Een mix van limoen, vlierbloesem en basilicum.

Ingrediënten: 20 ml limoensap, 100 ml water, 40 ml vlierbloesem, 8 basilicumblaadjes, 3 ml crushed ice en kaneelpoeder.

Bereiding: Doe de basilicum en de vlierbloesem in een shaker of confituurpot. Kneus de basilicum met een stamper zodat het sap van de basilicum vrij komt. Voeg het water, het limoensap en een snuifje kaneel toe. Wees er zuinig mee want kaneel overheerst snel. Sluit de shaker of confituurpot en schud krachtig. Giet het geheel door een zeef in een leuk glas en voeg ijs toe.

De Nieuwe Tournée Minérale Mocktail

Na het succes van de originele Tournée Minérale-mocktail van 2017, ontwikkelde Marie van The mocktailclub een nieuwe bijzondere creatie. Resultaat? Een frisse en licht kruidig drankje.

Ingrediënten: 5 frambozen, 30 ml water, 75 ml vers pompelmoessap, 3 rode basilicumblaadjes, Snuifje zout, vanillesuiker, 3 ml crushed ice en roze peperbessen.

Bereiding: Doe basilicum, frambozen, vanillesuiker en een snuifje zout in een shaker of confituurpot. Kneus het basilicum met een stamper zodat het sap van het basilicum en de frambozen vrijkomt. Voeg het water en het pompelmoessap toe. Sluit de shaker of confituurpot en schud krachtig. Neem een leuk glas en voeg het ijs toe. Giet het geheel uit de shaker door een zeef in het glas. Garneer met een roosje rode basilicum en enkele rode peperbesjes.

Fruitwater limoen-kiwi-blauwe bes

Fruitwater met een zuur maar fruitig smaakje, is het ideale drankje om je een boost te geven.

Bereiding: Snij een halve limoen en een halve geschilde kiwi in schijfjes. Halveer de besjes. Voeg toe aan één liter water, en laat een half uur trekken in de koelkast.

Sprankelende mocktail met gember en peer

Ingrediënten voor vier mocktails: 170 ml (vers) perensap, 170 gram honing, 2/3 ml sap van verse citroen, 30 g suiker, 2 takjes verse rozemarijn (+/- 10 cm per takje), 2,5 cm verse gemberwortel, gepeld en in fijne stukjes gesneden, snuifje geraspte nootmuskaat, ijsblokjes, spuitwater, 1 peer (versiering)

Bereiding: Het handige aan deze mocktail is dat hij is gebaseerd op een siroop die je op voorhand kan maken. Doe hiervoor het perensap, het citroensap, de honing, de suiker, 1 takje rozemarijn, de gemberstukjes en nootmuskaat in een steelpannetje en roer alles door elkaar op een middelhoog vuur. Breng aan de kook en verminder dan meteen tot een laag vuur. Blijf nog een vijftal minuten verder roeren, tot de honing en suiker volledig zijn opgelost. Zet het vuur af en laat het mengsel dertig minuten afkoelen. Zeef de siroop en laat deze vervolgens volledig koud worden. Vul feestelijke glazen (bv. champagneglazen) halfweg met ijsblokjes. Voeg per glas drie eetlepels siroop toe en vul verder met het spuitwater. Versier de glazen met een twijgje rozemarijn en een stukje peer. De siroop die u over heeft, kunt u afgesloten bewaren in de koelkast.

Fruitwater sinaasappel-koriander

Sinaasappel en koriander zijn een gedroomde combinatie. Het is de ideale dorstlesser voor de hele dag.

Bereiding: Snij een halve sinaasappel in schijfjes. Kneus een vijftal takjes en blaadjes koriander. Voeg toe aan één liter water, en laat een half uur trekken in de koelkast.

Smoothie Boomgaard

Een glas bomvol vitaminen.

Bereiding: Pers de sinaasappelen en de citroen uit. Centrifugeer het sap uit de appelen en uit de peer. Meng de verschillende vruchtensappen en verdeel ze over de glazen.

Fruitwater pompelmoes-basilicum

Bereiding: Snij de schil van een kwart pompelmoes in kleine stukjes. Versnipper een vijftal basilicumblaadjes. Voeg toe aan één liter water, en laat een half uur trekken in de koelkast. (*Pompelmoes kan de werking beïnvloeden van meer dan 50 courante geneesmiddelen. Check dus de bijsluiter of raadpleeg je arts.)

Limoen en tijm limonade

Kruid kan ook een ideaal ingrediënt zijn in een drankje. Dat bewijst deze limonade.

Ingrediënten voor 4 glazen: 10 takjes verse tijm, 20 cl vers limoensap, 60 cl water, 20 gram suiker, 4 frambozen, crushed ice.

Bereiding: Voeg de suiker, de tijm en 20 cl water samen. Breng dit aan de kook voor 2 minuutjes. Laat de siroop afkoelen in de koelkast. Zeef de siroop voor je deze gaat gebruiken in de mocktail.

De mocktail serveren: Vul een glas voor de helft met crushed ice, Voeg 5 cl limoensap toe, Voeg 5 cl tijmsiroop toe, Vul aan met 10 cl water.

Fruitwater citroen-munt

Bereiding: Snij een halve citroen in schijfjes. Versnipper een vijftal muntblaadjes. Voeg toe aan één liter water, en laat een half uur trekken in de koelkast.

Fruitwater citroen-gember-komkommer

Bereiding: Rasp 1 theelepel citroenschil, rasp 1 cm gember, snij een kwart komkommer in kleine stukjes. Voeg toe aan één liter water, en laat een half uur trekken in de koelkast.

Smoothie carlazoo

Ingrediënten voor 4 glazen: 16 mandarijntjes, 4 bananen, 40 cl sinaasappelsap.

Bereiding: Schil de bananen en snij ze in schijfjes. Schil de mandarijntjes en steek ze in de centrifuge. Mix alles goed fijn, voeg het sinaasappelsap toe en laat 15 min rusten in de koelkast. Schenk de glazen in en dien koel op.

Mocktail pompelmoes en rozemarijn

Ingrediënten voor 4 glazen: 40 cl vers pompelmoessap, 20 cl water, 40 cl bruiswater, 20 gram rietsuiker, 8 takjes rozemarijn, crushed ice.

Bereiding: Verhit het water in een kleine kookpot en voeg de rietsuiker toe. Zodra de suiker opgelost is voeg je vier rozemarijntakjes toe en haal je de kookpot van het vuur. Laat de siroop afkoelen.

De mocktail serveren: Vul het glas met twee scheppen crushed ice. Voeg vier eetlepels van de rozemarijnsiroop toe. Voeg 10 cl pompelmoessap toe. Vul aan met 10 cl bruisend water.

Mocktail piña colada

Ingrediënten voor 4 glazen: 200 ml per persoon: 400 g ananas (vers of diepvries), 400 ml sojadrink met kokos.

Bereiding: Snij de ananas in stukjes. Meng in een keukenrobot of shakemixer met de sojadrink en mix.

Smoothie cavaillon

Ingrediënten voor 4 glazen: 600 ml halfvolle melk, 4 eetlepels halfvette platte kaas, 3/4 Cavaillon meloen, 2 eetlepels ruwe rietsuiker.

Bereiding: Schil de meloen, verwijder de pitten en snij het vruchtvlees in stukken. Voeg alle ingrediënten in een mixglas samen en mix tot je een homogene en romige drank krijgt.

Appel en gember punch

Ingrediënten voor 4 glazen: 50 cl ongezoet appelsap, 2 limoenen, 1 afgestreken eetlepel verse tijm, 1 stuk gember van ongeveer 2 cm, 50 cl kokend water, viooltjes, crushed ice.

Bereiding: We starten met de verse siroop: doe de tijm en de geraspte gember samen in een weckpot, Als je geen weckpot hebt, kan je ook een gewone confituurpot gebruiken. Afhankelijk van je smaak, kies je zelf hoeveel gember je toevoegt. Giet het kokend water in de weckpot en laat twintig minuutjes afkoelen in de ijskast. Haal de gember na twintig minuten uit de siroop, anders wordt het te sterk van smaak.

De mocktail serveren: Vul het glas voor 1/3 met crushed ice en voor de helft met appelsap. Voeg het sap van 1/2 limoen toe. Vul aan met verse siroop: giet de siroop door een zeefje in het glas. Om de mocktail helemaal af te maken garneer je hem met een viooltje.

Smoothie sweet pepper

Ingrediënten voor 4 glazen: 150 ml tomatensap, 250g wortelen, 2 kleine rode paprika’s (+ 250g), 1 citroen, Selderijzout, ijsblokjes.

Bereiding: Centrifugeer het sap van de wortelen en van de paprika’s. Pers de citroen uit. Voeg alle ingrediënten samen in een shaker, even schudden en serveren.