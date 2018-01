Geen akkoord tussen vakbonden en directie Deliveroo

De onderhandelingen tussen de directie en vakbonden bij Deliveroo zijn deze avond afgesprongen. De directie blijft erbij dat alle werknemers zelfstandig moeten worden. Dat meldt Steven Steyaert van de socialistische transportbond BTB.

De vakbonden legden vandaag nog een aantal voorstellen op de tafel, maar volgens de bonden heeft de directie die allemaal verworpen. "We kregen een njet over de hele lijn", zegt Steyaert. "Wij willen dat alle koeriers een contract krijgen als werknemer, maar ze moeten dus zelfstandige worden."

Conflict

Vanaf 1 februari moeten alle fietskoeriers van Deliveroo als zelfstandige werken en niet langer in loondienst via de coöperatieve Smart. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald. Eind vorig jaar brak het conflict uit. Er werd al op verschillende zaterdagen actie gevoerd.

De BTB is zwaar ontgoocheld. "De enige toegeving die de directie deed, is dat alle werknemers een helm en fietslichtjes krijgen." Volgens de bonden zijn de onderhandelingen nu afgelopen. "De werkgever heeft de onderhandelingstafel verlaten", aldus Steyaert.

De vakbonden beraden zich over verdere acties. Komende woensdag om 18 uur voert het collectief van fietskoeriers alvast actie aan de Naamsepoort in Brussel. De bonden ondersteunen de actie.

Voorstel

Volgens de directie zijn de voorstellen van het collectief van fietskoeriers niet in het belang van alle werknemers van Deliveroo. "Sinds begin dit jaar dienen zich elke week 1.000 mensen aan om voor ons te werken. Wij bieden flexibel en goed betaald werk aan", aldus de directie. "We hebben een voorstel ingediend dat de koeriers meer zekerheid zou bieden voor hun inkomen en zijn verrast dat het collectief dat verworpen heeft."