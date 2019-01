'Geel hesje' belandt onder vrachtwagen in Visé en sterft

In het Waalse Visé, in de provincie Luik, is vanavond bij een protestactie een geel hesje onder een vrachtwagen beland en overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk.

Het ongeval gebeurde op de E25 van Luik naar Maastricht ter hoogte van Visé, waar er vanavond een protestactie gepland was van gele hesjes. Volgens de eerste berichten is de sfeer ter plaatse zeer grimmig.

Door het incident is een deel van de rijbaan afgesloten. De politie waarschuwt voor een "gevaarlijke situatie".