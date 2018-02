"Geef slachtoffers asbest waar ze recht op hebben"

Kom op tegen Kanker (KOTK) vraagt dat alle asbestslachtoffers de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. De organisatie grijpt het tienjarige bestaan van het Asbestfonds aan om enkele aanbevelingen te doen in het parlement.

Asbest is nog altijd alomtegenwoordig in België, in oude leidingen, plafonds en huishoudelijke apparaten. Ons land behoorde decennialang tot de grootste asbestverbruikers ter wereld. Uit recente studies blijkt zelfs dat er nog altijd 3,7 miljoen ton asbest in omloop is in ons land.

Vergoedbare ziekten

Jaarlijks worden dus nog honderden mensen getroffen door asbest en Kom op tegen Kanker vindt dat er nog werk aan de winkel is. Zo vraagt ze dat de lijst met vergoedbare ziekten uitgebreid wordt. “Asbestslachtoffers die aan eierstokkanker leiden, blijven vandaag bijvoorbeeld nog altijd in de kou staan”, haalt KOTK aan.

Kom op tegen Kanker wil ook dat de immuniteit van werkgevers wordt afgeschaft. Nu zijn ze alleen aansprakelijk als ze de ziekte opzettelijk hebben veroorzaakt bij omgevingsslachtoffers of zelfstandigen, maar dat is onrealistisch vind KOTK. “In de praktijk ontspringen vele verantwoordelijke de dans”, klinkt het.

Verjaringstermijn

De organisatie vraagt tot slot dat de verjaringstermijn voor aansprakelijkheid wordt afgeschaft. Een gerechtelijke procedure kan nu maximum twintig jaar na de blootstelling aan asbest worden opgestart. “Maar ziekten treden in de meeste gevallen pas op na die periode”, zegt KOTK. “Longkanker manifesteert zich meestal twintig tot dertig jaar na de blootstelling.” Eens de termijn van twintig jaar verstreken is, kunnen asbestslachtoffers de vervuilers dus niet meer voor de rechtbank dagen.

Asbest werd vooral gebruikt als brandwerend middel en voor isolatie. Sinds 2002 is het algemeen verboden om asbest te gebruiken. De Vlaamse overheid wil Vlaanderen tegen 2040 helemaal asbestvrij maken.